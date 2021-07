Jon Bon Jovi, in New Jersey sarà a lui intitolata un'area di servizio sull'autostrada. Ecco dove

Jon Bon Jovi sarà onorato dal suo Stato natale, il New Jersey. Al cantante, infatti, sarà intitolata un’area di sosta sulla Garden State Parkway, l’autostrada che corre lungo lo stato in direzione nord-sud.

L’intitolazione fa parte di un vero e proprio progetto, voluto dalla New Jersey Turnpike Authority in collaborazione con la New Jersey Hall of Fame, che ha come obiettivo quello di mettere in mostra i propri talenti, utilizzando l’autostrada come una vera e propria vetrina. Il leader dei Bon Jovi, infatti, va ad aggiungersi ad altri grandi nomi del New Jersey inclusi in questa operazione, come Whitney Houston, Frank Sinatra e James Gandolfini.

Queste aree di sosta, che permetteranno agli automobilisti di riposare, fare rifornimento e comprare generi di prima necessità, saranno delle vere e proprie location da vivere e visitare. Si parla addirittura di mostre dedicate all’artista in questione, curate dalla NJ Hall of Fame, Hard Rock Cafè e monitor a grandezza reale con dei video dei vari personaggi.

“Milioni di conducenti del New Jersey viaggiano ogni giorno sulla Garden State Parkway – ha affermato Diane Scaccetti-Gutierrez, il commissario ai trasporti che sovrintende alla Turnpike Authority – Le aree di servizio che visitano durante questi viaggi sono un luogo adatto per richiamare l'attenzione sui risultati di i loro concittadini del New Jersey nelle arti, nello spettacolo e nello sport”.

Ovviamente, c’è già chi si sta chiedendo quando e se verrà ribattezzata un’area di sosta a Bruce Springsteen, anche lui originario del New Jersey. A quanto pare, però, il Boss avrebbe rifiutato l’offerta, secondo quanto riportato da un portavoce della NJ Hall of Fame: “Springsteen ha rispettosamente rifiutato la richiesta di avere un'area di servizio intitolata a lui. Va notato, tuttavia, che Bruce è stato molto di supporto alla New Jersey Hall of Fame nel corso degli anni e fa parte delle sue fondamenta”.

Tutte le aree di sosta intitolate ai grandi nomi originari del New Jersey:

Montvale: James Gandolfini Service Area

Brookdale North: Larry Doby Service Area

Brookdale South: Connie Chung Service Area

Vauxhall: Whitney Houston Service Area

Cheesequake: Jon Bon Jovi Service Area

Monmouth: Judy Blume Service Area

Forked River: Celia Cruz Service Area

Atlantic: Frank Sinatra Service Area

Ocean View: Toni Morrison Service Area