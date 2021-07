Queen, Brian May: "Continuo a lottare contro la depressione. Fate come me, chiedete aiuto"

Brian May, chitarrista dei Queen, ha rilasciato un’intervista molto intima e rivelatrice con il quotidiano inglese Daily Telegraph in cui ha parlato di come ha affrontato il periodo del lockdown, dei suoi problemi di salute e della sua battaglia contro un nemico invisibile, la depressione.

«Ci sono delle mattine in cui non ho voglia di alzarmi dal letto» ha detto Brian May che il 19 luglio ha compiuto 74 anni, «Penso: non sono in grado di risolvere i problemi che mi troverò di fronte oggi». Un atto di coraggio e una presa di posizione importante a favore della consapevolezza e del dialogo sul tema della salute mentale da parte di uno dei musicisti più amati del rock, seguito da milioni di fan dei Queen in tutto il mondo. Brian May ha detto di aver seguito una terapia e di continuare a lavorare per sconfiggere la depressione e ha invitato tutte le persone che si trovano nella stessa situazione a chiedere aiuto. La sua salvezza, come per tante rockstar che trovano nella dedizione alla musica una cura, è stata sempre lavorare, sperimentare con la sua chitarra Red Special, salire sul palco e suonare in giro per il mondo senza mai fermarsi, anche dopo la fine dei Queen con la scomparsa di Freddie Mercury. La pandemia e il lockdown hanno però interrotto il tour Rhapsody Tour del progetto Queen + Adam Lambert (i concerti verranno recuperati nel 2022, compreso quello di Bologna previsto per l’11 luglio e sono state aggiunte due nuove date a Glasgow il 2 e 3 giugno) e Brian May ha detto che l’esperienza di rimanere fermo per molto tempo si è rivelata dolorosa: «E’ stato orribile, una vera ferita. Ho sofferto molto per la perdita della libertà. Un attimo prima sei sulla cresta dell’onda in giro per il mondo, un attimo dopo ti ritrovi prigioniero in casa. E poi come se non bastasse mi sono ammalato». Nel maggio 2020 Brian May ha avuto un infarto e ha subito un intervento chirurgico: «Non ho ancora capito come possa essere successo» ha detto, «Non bevo, non fumo e mi mantengo in forma nuotando e andando in bicicletta. È stata una convalescenza lunga e non è ancora finita».

Il chitarrista dei Queen ha detto che non vede l’ora di tornare sul palco perché sente che dopo 50 anni di rock’n’roll, ancora oggi riesce a dare il massimo quando è sul palco con la sua leggendaria chitarra in mano: «E’ quello che mi spinge avanti e mi dà la forza per fare tutto ciò che faccio» ha detto «Forse non riesco a farlo sempre al meglio, ma almeno ci provo».