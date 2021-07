Johnny Depp sta scrivendo e registrando nuova musica insieme al grande Jeff Beck

Secondo alcune fonti il grande Johnny Depp e il chitarrista Jeff Beck starebbero lavorando insieme per creare nuova musica.

Il materiale farà parte del prossimo nuovo album del chitarrista inglese, di cui ancora non si conoscono ulteriori dettagli.

“I due stanno lavorando insieme – fa sapere una fonte tramite il Daily Mail – per del materiale per il nuovo album di Jeff Beck. È meraviglioso per Johnny, poter tornare ad occuparsi del suo primo vero amore, la musica”.

Depp, che oltre ad essere un attore di Hollywood è anche un riconosciuto e stimato musicista, grazie soprattutto ai suoi Hollywood Vampires formati con Alice Cooper e Joe Perry, sta attraversando un periodo complicato sia a livello professionale che personale. Dopo le accuse di molestie e violenze domestiche portate avanti dalla ex moglie e attrice Amber Heard, Depp ha perso la causa per diffamazione che lui stesso aveva lanciato contro il Sun, lo scorso anno. Il giornale, infatti, lo aveva definito, in un articolo del 2018, un “wife beater”, un picchiatore di mogli.

Inoltre, questo incubo giudiziario ha portato delle conseguenze lavorative piuttosto pesanti per Depp, prima fra tutte il suo licenziamento dal ruolo di Gellert Grindelwald dalla saga cinematografica di Animali Fantastici.

Questa collaborazione con Jeff Beck, quindi, arriva in un momento difficile per la star che, in una recente dichiarazione, avrebbe confessato di sentire il bisogno di tornare alla musica, prima che al set cinematografico.

“Jeff è stato un grande amico di Johnny durante un periodo molto difficile – parole sempre della fonte anonima – ed essere lontano da Hollywood è stato esattamente ciò di cui Johnny aveva bisogno”.