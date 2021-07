Robert Plant: "Durante il lockdown ho sognato John Bonham e mio figlio Karak morto nel 1977 a soli cinque anni"

Robert Plant ha raccontato nel suo podcast Digging Deep la sua vita durante il lockdown e ha spiegato come la vita in isolamento e le misure restrittive a cui tutti siamo stati sottoposti negli ultimi due anni abbiano portato le persone a fare sogni sempre più inusuali. A volte sono strani, a volte come ha detto lui stesso sono: «Magnifici momenti di grande conforto».

Il cantante dei Led Zeppelin ha raccontato di aver sognato «Paesaggi meravigliosi in cui mi ritrovavo con la mia famiglia, mio padre e mio figlio che è mancato quando aveva solo cinque anni e anche i miei più cari amici». Tra questi, Plant ha raccontato di aver sognato spesso John “Bonzo” Bonham, il batterista dei Led Zeppelin, originario come lui di West Bromwich nella Black Country e con cui ha suonato dal 1965, prima nella band blues The Crawling King Snakes e poi nel 1967 nei Band of Joy. È stato Robert Plant a volere John Bonham nei Led Zeppelin, era legatissimo a lui e dopo la sua morte il 24 settembre 1980 è stato il più determinato nel volere lo scioglimento della band. Adesso, il suo amico Bonham è tornato a trovarlo in sogno.

Robert Plant ha anche spiegato il motivo per cui probabilmente ha fatto questo tipo di sogni: «Sono sempre stato in movimento e con il pensiero rivolto alla prossima esperienza. Avevo un’energia che con il passar degli anni ho dovuto imparare a gestire, a manovrare, fino a metterla in un angolo» ha detto, «Quindi a quanto pare oggi quando dormo questa energia si risveglia e mi riporta indietro in quei luoghi splendidi».

Anche nel mondo reale Robert Plant ha raccontato che il lockdown è stata un’occasione per ritrovare dei vecchi amici e stringere nuovi legami: «Il mio vicino di casa suonava con me e Bonzo negli anni ’60, siamo parte di una vecchia banda di amici. E poi c’è la famiglia di contadini a cui apparteneva la mia casa, abita dall’altro lato della strada e siamo diventati amici». In generale, Robert Plant ha detto che passare il tempo a casa con la famiglia invece di essere sempre in viaggio è stata: «Una rivelazione, il vero sogno di questo periodo».