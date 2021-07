Leonardo DiCaprio, tutte le volte che è quasi rimasto ucciso durante alcune riprese

Il grande Leonardo DiCaprio, famoso per i suoi ruoli in Titanic, Django Unchained, The Revenant e C'era Una Volta A Hollywood, solo per citarne alcuni, sembra avere una predilezione innata per le esperienze ai limiti. Suo malgrado.

DiCaprio, infatti, pare sia stato più volte vicino alla morte, secondo quanto raccontato lui stesso, a causa di vari incidenti di percorso.

Grazie ad un’intervista con Wired, sappiamo per esempio che Leo è stato quasi mangiato da uno squalo, durante un’immersione in Sud Africa: l’animale, un gigante bianco, sarebbe riuscito ad entrare nella gabbia in cui lui si trovava, con metà del suo corpo, scattando verso di lui. Terrificante.

Ancora un’altra esperienza ai limiti, sempre raccontata da DiCaprio nella stessa intervista, questa volta ambientata in cielo. A quanto pare, durante un lancio ad alta quota, il paracadute dell’attore non si aprì. E lui non pensò subito al secondo paracadute d'emergenza che comunque, una volta aperto, si annodò per un attimo, prima di sbrogliarsi e salvargli la vita. “Non ho nemmeno pensato al paracadute in più – ha svelato al star – quindi ho pensato che stessimo precipitando verso la nostra morte”. A quanto pare gli è passata l'intera vita davanti agli occhi per ben due volte durante la sua discesa a terra.

E per quanto riguarda l’ultimo racconto estremo, o almeno l’ultimo di cui siamo a conoscenza, ecco intervenire un altro grande attore, ovvero Edward Norton. Lui e DiCaprio stavano facendo delle immersioni, nelle Galapagos, per girare un documentario sul cambiamento climatico, un tema centrale dell’attivismo del protagonista di Titanic. Ed ecco che Norton, con grande allarme, si accorge che il suo compagno di avventura non aveva abbastanza ossigeno per permettergli di risalire in superficie. Secondo quanto riportato da The Independent, fu Norton stesso a decidere immediatamente di condividere con DiCaprio il suo ossigeno, permettendo così a entrambi di terminare l’impresa, sani e salvi.