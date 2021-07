Sting ha aperto una pizzeria in Toscana (e non rinuncia alle foto coi clienti). Ecco dove si trova

Che Sting fosse amante del nostro Bel Paese è una cosa certa ormai da anni. Nel 1999 infatti ha acquistato la bellissima tenuta Il Palagio a Figline Valdarno, facendo del casolare del '500 la sua passione più grande, costruendovi all'interno uno studio di registrazione e rimettendo in attività una bellissima azienda agricola in cui produce prodotti biologici e vino grazie all’aiuto dell’enologo Riccardo Cotarella.

Sting è diventato cittadino toscano nel 2019 e nel 2020 durante il lockdown ha anche scritto una lettera alla sindaca di Figline, il comune dove si trova la loro tenuta chiamata Il Palagio, confidandole quanto gli mancasse la Toscana: «Tengo al sicuro la mia famiglia, ma mi manca il mio paese preferito, mi mancate tutti».

Qualche settimana fa Sting ha parlato dell'Italia in occasione di un'ospitata all'interno del programma televisivo statunitense "Dream of Italy: Travel, Transform and Thrive", descrivendo il nostro paese, e soprattutto la zona in cui abita, così: "E' come vivere in un sogno, dentro un meraviglioso quadro, nello scenario della Gioconda. come artista, come musicista, trovo ispirazione profonda in questi paesaggi. Ogni sera, al tramonto, guardo gli Appennini, i colori cambiano di attimo in attimo, sono tanto mutevoli quanto potenti".

Ora il suo amore per l'Italia ha toccato la cosa più "sacra" della cucina del nostro paese: la pizza!

All'interno della sua tenuta, insieme alla moglie Trudie Styler, ha aperto al pubblico una pizzeria all'aperto in cui è possibile mangiare nel cortile del Palagio godendo della bellissima vista della Valdarno. Il buon Sting sembra essere davvero orgoglioso della nuova attività tanto da pubblicare sul suo profilo instagram ufficiale l'annuncio dell'apertura del locale, con una foto in cui compare con due addetti dello staff. Qualche settimana fa il profilo della tenuta Il Palagio aveva condiviso alcune stories in cui il bassista dei The Police posava con alcuni clienti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STING (@theofficialsting)

"Venite e unitevi alla banda nella nuova pizzeria ed enoteca Il Palagio, dove potete gustare una pizza favolosa, provare tutti i nostri vini e persino una birra artigianale toscana locale. Claudia e Paolo vi daranno il loro caloroso benvenuto"