Green Day, la figlia di Tré Cool si è sposata. Guarda le foto del matrimonio (e il messaggio di papà)

Tré Cool ha realizzato forse il sogno più grande di qualsiasi padre: portare la propria figlia all'altare.

Il grande batterista dei Green Day, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato le foto del matrimonio della figlia Ramona Isabel Wright di 26 anni. Tré Cool, assieme alle fotografie, ha pubblicato anche un bellissimo messaggio per la figlia e il marito: "Devo lasciare andare via la mia piccola bambina perché questo fine settimana ha celebrato il suo matrimonio da favola. E non potrei essere più orgoglioso. Love was in the air. Congratulazioni a Ramona e Luke!"

Oltre alle fotografie dei due sposi durante il ricevimento di nozze, il batterista della band californiana ha pubblicato anche alcune foto insieme all'amata moglie Sara Rose Lipert e al loro bambino di 2 anni, Mickey.

Guarda le foto: