I Simpson, ecco quanti anni avrebbe la famiglia di Homer se fosse vissuta nel mondo reale

Nel 1987 il disegnatore di fumetti Matt Groening, che dal 1977 disegna la striscia comica Life in Hell, riceve una chiamata dal produttore James L.Brooks che vuole inserire un intermezzo a cartoni animati prima e dopo la pubblicità nel Tracey Ullman Show in onda su Fox Tv.

Matt Groening pensa inizialmente ad una versione animata di Life in Hell ma non è convinto. Si dice che fosse nella sala d’aspetto dell’ufficio di Brooks quando ha l’idea di una serie su una famiglia disfunzionale che rappresentasse in modo ironico e dissacrante i valori americani e in generale i difetti della società contemporanea, dando ai personaggi i nomi della sua famiglia, e sostituendo il proprio nome con l’anagramma della parola “brat” (monello), ovvero Bart. Nasce così, con uno sketch che va in onda la prima volta il 19 aprile 1987 e due anni dopo il 17 dicembre 1989 diventa una serie di 30 minuti, lo show a cartoni animati più lungo nella storia della televisione e un punto di riferimento della cultura pop americana, I Simpsons.

In 750 episodi la famiglia di Homer, Marge, Lisa, Maggie e Bart Simpsons da Springfield (uno dei nomi più comuni delle città americane) una parodia che ha analizzato ogni aspetto della società americana, anticipato eventi (tra cui per esempio l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca nell’episodio Bart to the Future in onda il 19 marzo 2000), ha ironizzato su tutto, dal cinema alla scienza, dalla letteratura alla musica con innumerevoli ospiti trasformati nei personaggi dei Simpson e ha fatto ridere il mondo, premiata con ben 34 Emmy Award e che ha portato la famiglia Simpson ad avere una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2000.

Il 2 marzo 2021 sono state annunciate le stagioni numero 33 e 34 dei Simpsons e i personaggi non sono mai cambiati. Quando Matt Groening presenta la prima bozza dei Simpsons nel 1987 alla società di grafica e design Klasky Csupo, è convinto che gli animatori svilupperanno i suoi personaggi, invece il team che crea la prima stagione lascia intatto il tratto semplice e grezzo di Groening, mentre il colorista Georgie Peluse ha l’idea di colorare i personaggi di giallo. Da quel momento, i Simpsons sono un’icona pop conosciuta in tutto il mondo. Oltre a non cambiare mai, non sono neanche invecchiati. Ecco quanti anni potrebbero avere oggi, 34 anni dopo la loro prima apparizione:

Homer Simpson

In un episodio del 1993 in cui gli viene ritirata la patente, la data di nascita di Homer è segnata al 12 maggio 1956, quindi avrebbe 65 anni

Marge Simpson

Stessa età di Homer per Marge: nell’episodio The Way We Was in cui la coppia più famosa d’America torna indietro nel tempo al 1974, Marge è all’ultimo anno di liceo, quindi se aveva 18 anni al tempo ne ha 65 oggi.

Bart Simpson

Il ragazzo eternamente monello che Matt Groening ha creato partendo da sé stesso ha sempre avuto circa 10 anni, ma da un episodio in cui si vede Marge incinta si sa che è nato nel 1979. Oggi quindi sarebbe un monello di 42 anni.

Lisa Simpson

La più intelligente, consapevole e informata della famiglia è nata due anni dopo Bart. Oggi, a 40 anni suonerebbe ancora il sassofono e sarebbe ancora una convinta vegetariana.

Maggie

Quando Homer compra la prima casa di famiglia a Springfield con il lavoro da sorvegliante alla centrale atomica, la famiglia Simpson aspetta la nascita della piccola Maggie che per tutta la serie rimane una bambina di un anno che non parla e non cammina. A 32 o 33 anni oggi forse avrebbe imparato.