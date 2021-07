Euro 2020, Serj Tankian e Tom Morello festeggiano la vittoria della Nazionale di Mancini: "Bravo Italia !!!!"

Le grandi rockstar omaggiano la vittoria della Nazionale di Roberto Mancini.

Serj Tankian, frontman dei System Of A Down, e Tom Morello dei Rage Against The Machine hanno fatto i complimenti all'Italia dopo la grande vittoria di ieri sera sull'Inghilterra nella magica notte di Wembley in occasione della finale di Euro 2020 che ha riportato la nostra squadra sul tetto d'Europa dopo 53 anni.

Il leader dei System Of A Dowm, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato un video con il momento in cui il nostro capitano Giorgio Chiellini prende per la prima volta in mano la bellissima coppa per alzarla al cielo insieme a tutto il team azzurro:

Tom morello invece ha pubblicato un'evocativa immagine del Colosseo tinto con il tricolore, accompagnando la foto con un energico "Let’s gooooooo!!!!!!":

Non è andata così bene al povero Liam Gallagher che per tutta la giornata di ieri ha sperato nella vittoria della sua Inghilterra raccontando ogni attimo della finale attraverso il suo profilo Twitter. Oltre a subire la sconfitta Liam ha reso onore alla Nazionale di Mancini, promettendo un'ipotetica "rivincita" in occasione della prossima edizione della Coppa del Mondo:

Respect to the Italians we go AGIAN — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 11, 2021