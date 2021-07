Garbage: Shirley Manson rivela il consiglio che darebbe oggi a se stessa da giovane

Nel corso di un’intervista con Rolling Stone America, Shirley Manson, iconica frontwoman dei Garbage, ha parlato dell’importanza della sua figura come fonte di ispirazione per tante artiste. “Mi lascia senza parole”, ha dichiarato Manson, riferendosi al fatto che la sua carriera e la sua personalità siano, da sempre, un punto di riferimento per cantanti di tutti i generi.

Inoltre, nel corso dell’intervista le è stato chiesto quale consiglio darebbe ad una giovane se stessa. La cantante scozzese ha risposto: “Prenditi il tuo spazio. Mentre stavo crescendo, essere una ragazza significava sentirsi dire di ridurre al minimo lo spazio che occupavi. Chiudi le gambe. Non fare casino. Sorridi. Sii gentile. Sii attraente. Sii piacevole. E io mi sono rifiutata di farlo, già da bambina. Ero una ragazza ribelle, e non avevo intenzione di sedermi in un angolo e stare zitta. Non sono mai stata così. Tuttavia, guardando indietro, noto ancora alcuni schemi della mia stessa accondiscendenza. Non è che io mi odi per questo, ma vorrei solo potermi voltare e dire a me stessa da giovane: 'Prenditi il tuo posto. Se non c'è una sedia per te, trascinane una sul tavolo e siediti'”.

“Sono vicina a tutte le donne che erano diverse da me – continua Manson – che non avevano la mia forza di personalità, o la mia educazione, o la mia capacità di articolare. Voglio che tutte le persone smettano di cercare di compiacere gli altri e accettino che ad alcune persone piacerà e ad alcune persone no, e va bene così. Va bene anche se alcune persone semplicemente non ti apprezzano”.

Inoltre, la voce dei Garbage ha rivelato qual è stata la sua icona e eroina personale: “Patti Smith è un’eroina per me, per tante ragioni. Soprattutto, perché è una donna che ha condotto la sua vita creativa in modo così bello e così abile, con una tale integrità e autenticità, e ha dimostrato che una donna, un'artista, non deve sottoscrivere le regole dell'industria musicale contemporanea”.