Jack Black, ecco a quanto ammonta il suo patrimonio e tutti gli hobby in cui investe i suoi soldi

Jack Black, indimenticabile protagonista di School of Rock nel ruolo della rockstar fallita Dewey Finn che diventa professore di rock in una scuola di studenti destinati a diventare una grande band è diventato una star di Hollywood da 30 milioni di dollari, ma secondo i media americani anche nel modo in cui spende i suoi guadagni è rimasto uguale a Dewey.

Del resto, il regista Richard Linklater e lo sceneggiatore Mike White hanno detto di aver scritto il film appositamente per lui dopo averlo visto recitare nel film Alta Fedeltà nel 2000 al fianco di John Cusack, il suo primo ruolo importante dopo l’esordio nel 1992 nel mockumentary Bob Roberts di Tim Robbins e tanti piccoli ruoli in film di successo negli anni ’90, da Waterworld con Kevin Costner a The Cable Guy con Jim Carrey a Nemico Pubblico con Will Smith.

Oggi, dopo oltre 40 film (l’ultimo è Jumanji: The Next Level del 2019), una stella sulla Hollywood Walk of Fame e una carriera musicale con il gruppo comico Tenacious D fondato con Kyle Glass (con cui ha vinto un Grammy Award nel 2015 come Best Heavy Metal Performance per la cover di The Last in Line di Ronnie James Dio), Jack Black ha una casa di lusso ultramoderna sulle Hollywood Hills, una villa con piscina a Los Feliz in California acquistata da Flea dei Red Hot Chili Peppers, ma la sua vera ossessione è la musica.

Si dice che nella villa di Los Feliz abbia costruito uno studio di registrazione in cui realizza i progetti dei Tenacious D: nel 2020 ha fatto una cover di Time Warp dalla colonna sonora di The Rocky Horror Picture Show per la campagna Rock the Vote per invitare i giovani a votare alle elezioni presidenziali (lanciato da un video a cui hanno partecipato molte star) e a luglio 2021 la cover di You Never Gove Me Your Money e The End dei The Beatles per il progetto benefico Doctors Without Borders. Jack Black ha anche una collezione di chitarre, con una serie di Gibson vintage (tra cui una Elvis Presley Dove, una Hummingbird e una SG del 1961) ma la sua passione più curiosa sono le monete.

Nel 2017 durante un’apparizione allo show televisivo di Conan O’Brien ha raccontato: «Amo le monete antiche, le colleziono. La mia preferita è un penny del 1793 che è stato ritirato perché raffigurava una donna con i capelli sciolti nel vento, un’immagine che al tempo era considerata pornografica. Se ne trovi una oggi vale come la tua automobile. Io ne ho una!». Conan O’Brien ha mostrato una foto della preziosa moneta di Jack Black, e insieme hanno detto: «Assomiglia a Roger Daltrey dei The Who!».