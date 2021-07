Euro 2020, Sting e la moglie Trudie dalla tenuta in Toscana: "sogniamo una finale tra Italia e Inghilterra"

"Aspettiamo... e nutriamo grandi speranze che le nostre due squadre del cuore possano arrivare in finale".

Con queste parole Sting e la moglie Trudie Styler, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, hanno voluto dare il loro personale pronostico sulla finale di Euro 2020, rivelando la loro grande speranza di poter assistere ad un vero Big Match tra Italia e Inghilterra.

Sting è diventato cittadino toscano nel 2019 e nel 2020 durante il lockdown ha anche scritto una lettera alla sindaca di Figline, il comune dove si trova la loro tenuta chiamata Il Palagio, confidandole quanto gli mancasse la Toscana: «Tengo al sicuro la mia famiglia, ma mi manca il mio paese preferito, mi mancate tutti». Il bassista dei The Police ha acquistato il casolare del '500 tra Firenze ed Arezzo nel 1999, e all'interno produce prodotti biologici e vino grazie all’aiuto dell’enologo Riccardo Cotarella.

Qualche settimana fa Sting ha parlato dell'Italia in occasione di un'ospitata all'interno del programma televisivo statunitense "Dream of Italy: Travel, Transform and Thrive", descrivendo il nostro paese, e soprattutto la zona in cui abita, così: "E' come vivere in un sogno, dentro un meraviglioso quadro, nello scenario della Gioconda. come artista, come musicista, trovo ispirazione profonda in questi paesaggi. Ogni sera, al tramonto, guardo gli Appennini, i colori cambiano di attimo in attimo, sono tanto mutevoli quanto potenti".