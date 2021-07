Simpson: annunciato il nuovo speciale, sarà una parodia della Marvel. In arrivo il 7 luglio

La famiglia più famosa d'America è abituata ai visitatori "speciali" all'interno della loro Springfield. Dopo i grandi cameo di rockstar, attori e giovani Jedi questa volta saranno i super eroi ad entrare nel mondo dei Simpson.

La piattaforma Disney+ ha annunciato l'arrivo dello speciale intitolato "The Good, The Bart, And The Loki" in cui il dio dell'inganno di Asgard (interpretato come nell'adattamento cinematografico dal grande attore Tom Hiddleston) arriverà nella città di Homer e Bart Simpson promettendo azione e confusione (oltre all'immancabile comicità).

La sinossi ufficiale del nuovo speciale dei Simpson diffusa dalla casa di produzione: "Loki è stato cacciato da Asgard ancora una volta e deve affrontare i suoi avversari più duri: i Simpson e gli eroi più potenti di Springfield. Il dio dell'inganno si unirà a Bart Simpson nell'evento crossover che renderà omaggio al Marvel Cinematic Universe e a tutti i suoi supereroi e cattivi".

Il nuovo corto animato sarà disponibile dal prossimo 7 luglio.