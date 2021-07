Nirvana, una cover di Smells Like Teen Spirit sarà nella colonna sonora di Black Widow con Scarlett Johansson. Ascoltala qui

Il prossimo 7 luglio i Marvel Studios torneranno al cinema con l'attesissimo capitolo dedicato alla Vedova Nera interpretata dalla grande Scarlett Johansson: "Black Widow".

L'uscita del cinecomic è stata posticipata più volte nel corso dell'ultimo anno e mezzo a causa della pandemia e della chiusura forzata dei cinema ma ora finalmente potrà essere visto e goduto da tutti gli appassionati del genere e non solo. Infatti anche i fan del rock potranno trovare all'interno del film una piacevole sorpresa in quanto un brano dei nirvana è stato selezionato e reinterpretato per una delle scene più importanti del film.

Black Widow conterrà una versione di Smells Like Teen Spirit reinterpretata dalla cantautrice Malia J, originariamente registrata nel 2015 e rivisitata per la pellicola.

Nel film, oltre alla bellissima Scarlett Johansson, compariranno Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz.

Ascolta QUI la cover di Smells Like Teen Spirit reinterpretata da Malia J per Black Widow: