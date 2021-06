Flea mostra il suo nuovo tatuaggio dal significato speciale: "rappresenta coraggio, protezione e difesa dei propri confini energetici"

Il bassista dei Red Hot Chili Peppers, Flea, ha mostrato il suo nuovo tatuaggio e ha spiegato il suo significato in un post su Instagram.

«Grazie all’inimitabile maestro Dr.Woo per aver disegnato un orso nero sul mio petto» ha scritto Flea ringraziando uno dei tatuatori più famosi di Los Angeles, Brian Woo celebre per i suoi disegni geometrici e icona a Hollywood dall’età di tredici anni nello Shamorck Social Club da cui sono passati Tupac Shakur, Johnny Depp e molti altri.

«Gli animali sono sempre stati una costante nella mia vita, e li amo molto. L’orso rappresenta coraggio, forza, protezione e difesa dei propri confini energetici» ha scritto Flea, «Ma l’orso è anche un animale che sa godere dei semplici piaceri della vita. Una lezione di vita su come essere curiosi, godersi la vita al massimo e divertirsi» Flea, che recentemente ha raccontato la sua vita fuori dagli schemi ma sempre arricchita dall’arte, dalla lettura dei libri e dalla musica nell’autobiografia Acid for the Children tradotta anche in Italia, ha concluso il suo post con queste parole: «Questo animale ti trasformerà in un eroe, ti insegnerà a guidare e ispirare le persone che hai intorno e a rimanere sempre fedele a te stesso».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flea (@flea333)

I Red Hot Chili Peppers hanno ritrovato lo scorso anno il chitarrista John Frusciante che con il suo “Frusciante Touch” ha creato il suono che li ha resi una delle band più importanti del mondo. Il batterista Chad Smith ha confermato che sono tornati in studio e stanno lavorando ad un nuovo album, il dodicesimo della loro carriera: «Non sappiamo quando uscirà ma non vediamo l’ora che la gente lo ascolti» ha detto in un’intervista, «E non vediamo l’ora di tornare a suonare dal vivo, come a tutti ci manca quella sensazione».