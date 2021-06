Scott Weiland: in lavorazione il biopic ufficiale sulla sua vita

La vita di Scott Weiland diventerà un film.

La pellicola si baserà sull’autobiografia scritta dal frontman di Velvet Revolver e Stone Temple Pilots, Not Dead And Not For Sale, uscita nel 2011. Il titolo, secondo quanto riportato, sarà Paper Heart.

A realizzare il film sarà la casa produttrice Dark Pictures, fondata dall’ex agente speciale del FBI Anne Beagan e da Jennifer Erwin, una vera fan del cantante e della sua musica. Sarà proprio Erwin a scrivere la sceneggiatura, mentre nella produzione sarà coinvolto anche Orian Williams, famoso per la realizzazione di Control, il biopic sulla vita di Ian Curtis dei Joy Division.

“È un onore avere avuto la fiducia per poter raccontare la storia di Scott – ha affermato Jennifer Erwin all’Hollywood Reporter – e poter ritrarre i suoi lati meno noti: l'uomo amorevole e tenero che era, l'atleta del liceo, l'anima malinconica e il leggendario frontman che sarà sempre”.

Williams, dal canto suo, ha dichiarato: “Vogliamo realizzare il film più autentico possibile su questo straordinario artista. Al di là del libro di memorie di Scott, è importante entrare in contatto con le persone più vicine a lui, per ottenere i dettagli giusti. Siamo anche entusiasti di poter avere accesso alla sua musica inedita per il film”.

David Vigliano, fondatore e CEO di Vigliano Associates, che gestisce il patrimonio di Weiland, ha affermato di essere stato “avvicinato molte volte, per raccontare la storia di Scott”, e che la visione proposta da Dark Pictures “sembrava quella giusta”.

Per ora non sono stati rilasciati ulteriori dettagli riguardanti Paper Heart, compresi cast e data di uscita.