Marilyn Manson è stato arrestato a Los Angeles

Marilyn Manson è stato arrestato. Il Reverendo si è consegnato alla polizia di Los Angeles in seguito alle accuse relative a due capi di imputazione per una presunta aggressione ai danni di una videoreporter durante un concerto nel 2019.

Le manette sono scattate per il rocker in conseguenza dei fatti avvenuti il 18 agosto del 2019 durante lo show di Manson al Bank of New Hampshire Pavilion, l'arena concerti di Gilford, nel New Hampshire. La polizia ha raccontato che una videoreporter, assunta per filmare il concerto, si trovava nelle vicinanze del palco quando è stata presumibilmente aggredita dal cantante. Gli agenti hanno specificato che l'aggressione ai danni della donna non era di natura sessuale.

La reporter ha denunciato l'aggressione il giorno seguente al concerto ma ci sono voluti diversi mesi per le dovute indagini. Il dipartimento di polizia di Gilford ha fatto sapere che Manson, il suo agente e il consulente legale "erano da tempo a conoscenza del mandato di arresto ma non è stato fatto alcuno sforzo da parte sua per tornare nel New Hampshire e rispondere alle accuse pendenti".

La polizia aveva diffuso le accuse da circa un mese anche attraverso i canali social del dipartimento: