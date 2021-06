Skid Row, è morto l'ex cantante Johnny Solinger. Aveva 55 anni

È morto a soli 55 anni l'ex frontman degli Skid Row Johnny Solinger, voce della band dal 1999 al 2015.

Il cantante lo scorso mese aveva annunciato di essere affetto da insufficienza epatica. A darne la notizia è stata la stessa band americana attraverso un toccante messaggio pubblicato sui profili social ufficiali:

"Siamo davvero tristi di aver appreso della scomparsa del nostro fratello Johnny Solinger. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, agli amici e ai fan. Godspeed Singo. Saluta Scrappy per noi.

Con tanto affetto

Rachel Bolan

ZP Theart

Snake Sabo

Rob Hammersmith

Scotti Hill"

Solinger è stato membro degli Skid Row dal 1999 al 2015 e ha prestato la sua voce negli album "Thickskin" e "Revolutions Per Minute", e negli EP "United World Rebellion" e "Rise of the Damnation Army".

Johnny Solinger aveva annunciato la malattia poco più di un mese fa attraverso la sua pagina Facebook: