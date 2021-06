Alice Cooper pubblica il videogame gratuito dedicato all'album "Alice Cooper Goes To Hell". Provalo qui

In occasione del quarantacinquesimo anniversario dall'uscita dell'album Alice Cooper Goes To Hell, il grande Re dello Shock Rock ha pubblicato un divertente videogame dedicato proprio ai temi e ai personaggi contenuti nel disco.

Il gioco, free to play, è disponibile attraverso un link sul profilo instagram del grande rocker di Phoenix e permette a tutti di "sfidare" i demoni cercando di raccogliere quante più monete possibili. Attenzione però, le vite a disposizione sono solo tre ed è molto difficile collezionare buoni risultati. Insomma, la sfida è aperta a tutti e la classifica comprende giocatori da tutto il mondo.

Il tutto è accompagnato ovviamente dalla musica del nostro Rock Ambassador con i brani tratti proprio dall'album uscito il 25 giugno 1976.

PROVALO QUI O CLUCCA SULL'IMMAGINE (fruibile da desktop e da dispositivo mobile)