Metallica, pubblicata la demo originale di Enter Sandman del 1990! Scopri la storia di come venne scritta

La ristampa in uscita il 10 settembre 2021 che celebra i trenta anni di The Black Album dei Metallica, pubblicato il 12 agosto 1991, continua a regalare sorprese. Dopo l’annuncio di The Metallica Blacklist, album-tributo con 53 brani del Black Album reinterpretati da tanti artisti diversi di ogni genere ed epoca (tra gli altri, i Weezer rifanno Enter Sandman, i Biffy Clyro Holier Than Thou e i Royal Blood Sad But True), la band ha pubblicato una versione demo strumentale di Enter Sandman registrata il 12 luglio 1990 da James Hetfield e Lars Ulrich nello studio di casa del batterista a Berkeley.

La storia di Enter Sandman inizia in una stanza d’albergo durante il Damaged Justice Tour dei Metallica nel 1989. Kirk Hammett scrive il riff iniziale e le parti di chitarra di Enter Sandman e le registra su una cassetta intitolata “Riff Tape” che poi consegna a James Hetfield. Hammett ha detto di essersi ispirato a Louder Than Love dei Soundgarden.

Lars Ulrich suggerisce a Kirk di triplicare il primo giro di chitarra, Kirk Hammett ha l’idea di creare «Un muro di chitarre», suonando per tre volte lo stesso riff con tre chitarre ritmiche, e Enter Sandman diventa come ha detto Hetfield «Le fondamenta, la guida di tutto il disco» destinato a lanciare al successo in tutto il mondo i Metallica.

Tutto comincia con quella prova fatta a casa di Lars Ulrich a Berkeley, a partire dal “Riff Tape” di Kirk Hammett. È il processo creativo tipico della band in questo momento della loro carriera: il cantante e chitarrista sviluppano le idee per poi finalizzarle con Hammett e con il bassista Jason Newsted. Il demo di Enter Sandman è essenziale, solo batteria e chitarra ma è già un pezzo intenso e potente. Durante le registrazioni al One on One Studios di Los Angeles con il produttore Bob Rock, le parti strumentali di Enter Sandman vengono fatte rapidamente, ma per molto tempo la canzone rimane senza testo. James Hetfield capisce che la canzone ha un incredibile potenziale commerciale (i critici la definiranno «Una delle canzone definitive e più riconoscibili nella storia del rock»), e vuole scrivere un testo in contrasto, raccontando come ha detto lui stesso «La storia di un orribile segreto che distruggesse la famiglia perfetta».

Lars Urich e Bob Rock lo convincono a scrivere un testo meno inquietante (che parla degli incubi notturni di un adolescente) e la band entra in studio, dove Bob Rock ha piazzato decine di microfoni per catturare l’intensità della canzone e per simulare il suono della band in concerto. Enter Sandman esce come singolo il 30 luglio 1991, due settimane prima del Black Album che debutta direttamente al numero uno in classifica in America.