Dire Straits, Mark Knopfler dona la sua Stratocaster per raccogliere fondi a sostegno dei senzatetto di Londra. Guarda la foto

Il grande Mark Knopfler ha donato la sua Fender Stratocaster del 2011 autografata in beneficenza all'associazione Streets Of London che aiuta i senzatetto della città capitale inglese. L'associazione ha ideato una speciale lotteria chiamata #ComeOnHome, mettendo in palio tantissime memorabilia, oggetti e strumenti autografati dai grandi della musica inglese.

La chitarra elettrica donata da Mark Knopfler, realizzata sul modello della sua originale Stratocaster del 1961, è equipaggiata da corde D'Addario EXL110 e all'interno della custodia contiene due foto del chitarrista dei Dire Straits mentre autografa il pregiato strumento e un certificato di autenticità.

Tra gli oggetti e gli strumenti compresi nella speciale iniziativa compaiono anche una Squier Telecaster firmata dai Coldplay, i biglietti per il concerto + meet & greet dei The 1975, Bastille, Rag 'n' Bone Man e Duran Duran, un box regalo firmato da Liam Gallagher e tanti altri oggetti donati da Eric Clapton, Foals, The Vaccines, James Blunt, The Chemical Brothers, Jack Savoretti, Will Young, The Amazons e Goldfrapp.

"Grazie a questo grande aiuto le persone senza fissa dimora potranno dare una svolta alla propria vita", ha dichiarato Ian Steuart Fothringham di Streets of London, "Il denaro raccolto attraverso questa estrazione a premi ci consentirà di finanziare molteplici progetti in tutta Londra che daranno ai senzatetto l'aiuto di cui hanno bisogno, in modo che possano lasciarsi alle spalle la strada e ricominciare da capo. Grazie alla generosità degli artisti che hanno donato così tanti speciali premi e a tutti coloro che parteciperanno alla lotteria, speriamo di poter raccogliere una somma significativa che farà davvero la differenza per i senzatetto nella capitale".