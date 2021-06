Noel Gallagher vuole vendere tutto il suo catalogo... nel 2025: “Ho sempre voluto comprare un super yacht da 88 metri”

Noel Gallagher è stato protagonista di un’intervista con Matt Wilkinson, per Apple Music Hits, e ha parlato del suo ultimo album, il best of Back The Way We Came: Vol 1 – 2011-2021.

La conversazione ha coinvolto però anche il passato del cantautore e, in particolare, il suo catalogo di repertorio. Cosa ne sarà dei diritti?

“Beh, avrò di nuovo possesso dei diritti sul suo catalogo – ha detto Noel – di tutti, nel 2025, perché ho saltato anni dall'accordo invece di accettare anticipi di denaro”. Ora, a quanto pare, il nostro Rock Ambassador sta iniziando a pensare a questo futuro, lontano ma anche imminente, e sembra avere già le idee chiare, o quasi: “La mia visione ora riguarda il fatto che mi avvicinerò ai 60 anni e, mi chiedo, voglio lasciare tutto ai miei figli, che probabilmente lo scambieranno con un fottuto gioco per la PlayStation? O me ne libero adesso e sistemo tutti per la vita? Perché ho sempre voluto comprare un fottuto super yacht da 88 metri, e chiamarlo... Sai, li vedi in mare, e hanno nomi tipo "Ocean Breeze". Io voglio chiamare il mio ‘Mega Mega White Thing’ (mega mega cosa bianca). Come il più grande super yacht del cazzo di tutti i tempi”.

In sostanza, Noel Gallagher vuole capire come si sentirà nel 2025 e poi prendere una decisione definitiva. “Ma la mia idea ora è di venderlo - ha aggiunto – sai, è sempre un terno al lotto. Don't Look Back in Anger potrebbe finire in una pubblicità di shampoo. Devi tenerlo in considerazione”.