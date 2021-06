I Foo Fighters, con il nome di Dee Gees, annunciano l'EP "Hail Satin": conterrà anche cover dei Bee Gees

I Foo Fighters, con il nome di Dee Gees, hanno annunciato l'uscita di un nuovo EP!

La band di Dave Grohl pubblicherà il prossimo 17 luglio l'album Hail Satin: conterrà di 10 tracce tra cui 5 cover dei Bee Gees e 5 versioni live in studio di brani tratti dall'ultimo album in studio Medicine At Midnight registrate nel 606 Studio.

Sul Lato A troveranno posto "You Should Be Dancing", "Night Fever", "Tragedy" e "More Than a Woman" dei Bee Gees, insieme a "Shadow Dancing" di Andy Gibb. Il Lato B inece presenterà 5 versioni live in studio di "Making a Fire", "Shame Shame", "Waiting on a War", "No Son of Mine" e "Cloudspotter". Il disco sarà pubblicato in occasione del Record Store Day.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Foo Fighters (@foofighters)

Dee Gees, Hail Satin tracklist:

Side A: The Dee Gees

1. "You Should Be Dancing"

2. "Night Fever"

3. "Tragedy"

4. "Shadow Dancing"

5. "More Than a Woman"

Side B: LIVE at 606

6. "Making A Fire"

7. "Shame Shame"

8. "Waiting on a War"

9. "No Son of Mine"

10. "Cloudspotter"