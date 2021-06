Soundgarden, Vicky Cornell restituisce il controllo degli account social alla band. Guarda il messaggio

I membri superstiti dei Soundgarden e Vicky Cornell, la vedova di Chris Cornell e rappresentante ufficiale del patrimonio del compianto rocker di Seattle, hanno raggiunto un accordo temporaneo per quanto riguarda la gestione degli account social e del sito web della band dopo una serie di controversie legali avvenute negli ultimi mesi.

Il controllo del sito e degli account verrà trasferito ai membri della band (il chitarrista Kim Thayil, il batterista Matt Cameron e il bassista Ben Shepherd) e al loro manager, la Red Light Management: "L'accordo segna un primo passo costruttivo verso la risoluzione e per un dialogo aperto, le due parti desiderano che gli account social celebrino i successi e la musica della band pur continuando a onorare l'eredità di Chris", hanno dichiarato la band e Cornell Estate in una dichiarazione congiunta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da soundgarden (@soundgarden)

"Il nostro sito ha lo scopo di celebrare la musica, i traguardi, la carriera e l'eredità della band insieme a notizie e informazioni su eventuali piani attuali e futuri, incluso qualsiasi lavoro solista rilevante", si legge in un secondo post pubblicato sugli account social dei Soundgarden, "invitiamo i nostri fan a condividere i loro commenti, le loro lodi e le critiche, ma ci aspettiamo che siano appropriati, cortesi e rispettosi gli uni verso gli altri e verso la band".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da soundgarden (@soundgarden)

Le dispute legali tra la moglie del compianto Chris Cornell e i componenti dei Soundgarden sono andate avanti dalla morte del cantante, avvenuta il 18 maggio 2017 a Detroit, durante una tappa del tour. Cornell ha lasciato ogni sua proprietà, compresa quella intellettuale, alla moglie, a beneficio delle figlie. Finora le battaglie legali hanno riguardato i diritti del materiale inedito dei Soundgarden e questioni meramente finanziarie. Ma negli ultimi mesi l’attenzione si è spostata sui social e sul sito che, secondo Thayil, Cameron, Shepherd e Venerus, è rimasto in stato di abbandono.

Di fatto, il sito non veniva aggiornato dal 15 ottobre 2019, su Facebook venne caricato un solo aggiornamento recente, il 3 marzo 2021, per la promozione dell’album postumo di Cornell No One Sings Like You Anymore, e il profilo Twitter, fermo da gennaio 2020, ha perso la spunta blu (che ne attesta l’ufficialità ndr), per inattività.