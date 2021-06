System Of A Down, Serj Tankian pubblicherà in settimana un disco per pianoforte composto durante il lockdown

Serj Tankian, il frontamn dei System Of A Down, pubblicherà il prossimo 18 giugno Disarming Time - A Modern Piano Concerto, un disco della lunghezza di 24 minuti, tutto al pianoforte.

L’album è stato composto da Tankian durante la quarantena, nel corso del 2020, ed è stato definito dal musicista una vera e propria sfida. Postando online un teaser del lavoro in studio, la voce dei System ha scritto: “Sono incredibilmente entusiasta di condividere questo lavoro musicale unico che ho creato durante il lockdown causato dal Covid. Ho sfidato me stesso a raccogliere numerose idee musicali distinte, in un lungo concerto moderno per pianoforte, lungo 24 minuti. Ecco un piccolo teaser. L’album e il video usciranno il 18 giugno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serj Tankian (@serjtankian)

All’inizio del 2021, durante un’intervista, Tankian aveva già parlato della pubblicazione di Disarming Time - A Modern Piano Concerto, focalizzandosi sul suo processo creativo e raccontando le atmosfere che lo hanno ispirato: “Creativamente, ho sempre avuto questo tipo di atmosfera dadaista, un tipo di atmosfera alla Zappa, in cui anche il concerto moderno per pianoforte di 24 minuti funziona, fondamentalmente, grazie a diversi pezzi di musica che si sposano tra loro, che non avevano una relazione preesistente. Lo trovo davvero interessante sotto ogni aspetto. […] È interessante creare relazioni da cose che normalmente non sono correlate".

La pubblicazione più recente di Serj Tankian, prima di Disarming Time - A Modern Piano Concerto, è l’EP Elasticity, contenente 5 tracce e uscito a marzo.