Roger Waters contro Mark Zuckerberg per l'utilizzo di Another Brick In The Wall in uno spot: "Fan**lo! Assolutamente no"

Roger Waters ha attaccato duramente il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg dopo aver ricevuto una richiesta per l'utilizzo di "Another Brick In The Wall part II" come colonna sonora per una pubblicità dedicata ad Instagram.

Il genio creativo dei Pink Floyd si è scagliato duramente contro il social network durante un convegno a New York per sostenere il fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Waters ha sventolato un pezzo di carta e ha spiegato: "Questa è una richiesta per avere il diritto di utilizzare la mia canzone, Another Brick in the Wall (Part II), per la realizzazione di un filmato promozionale per Instagram".

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo — La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021

"Quindi è una lettera di Mark Zuckerberg per me..." ha continuato Waters, "con un'offerta di un'enorme, enorme quantità di denaro e la risposta è: fanc**o! Assolutamente no! E lo dico solo perché è il loro movimento insidioso a prendere il controllo di tutto. Quindi quelli di noi che hanno un po' di potere, e io ne ho un po' in termini di controllo sulla pubblicazione delle mie canzoni, lo usino. Non prenderò parte a queste stron**te, Zuckerberg".

Durante l'intervento l'ex bassista dei Pink Floyd ha continuato a mettere in discussione ulteriormente il potere e l'influenza crescenti dell'azienda, dicendo "Vogliono usarlo per rendere Facebook e Instagram ancora più grandi e potenti di quanto non lo siano già, in modo che possano continuare a censurare tutti noi presenti in questa stanza e prevenire che la storia su Julian Assange possa essere raccontata al grande pubblico...".

Waters ha poi concluso il suo intervento parlando di Mark Zukerberg e del suo percorso di studi ad Harvard, riferendosi alla nascita di FaceMash (la prima piattaforma che negli anni si trasformerà in Facebook), definendolo "un sito Web in stile "hot-or-not" che ha permesso agli utenti di confrontarsi sull'attrazione nei riguardi delle studentesse".

"Pensate a come ha fatto questo cogl**ne, che ha iniziato dicendo: 'È carina, le diamo quattro stelle su cinque, è brutta, gliene diamo una'. Come ca**o ha fatto ad ottenere potere in qualcosa? Eppure eccolo qui, uno degli idioti più potenti del mondo".