Jack Black si presenta a sorpresa alla consegna dei diplomi di un liceo per comparire nelle foto di classe. Guarda i video

Dopo aver scoperto la piattaforma TiK Tok Jack Black, frontman dei Tenacious D e attore, ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella delle sue performance virali presentandosi alla cerimonia di consegna dei diplomi di una scuola all'Osservatorio Griffith di Los Angeles.

Come condiviso da molti studenti su Instagram e TikTok, il rocker americano si è presentato alla consegna dei diplomi per posare con gli studenti durante le consuete foto di classe di fine anno. Oltre a farsi immortalare negli scatti con i ragazzi JB ha anche suggerito come voleva che fossero fatte le foto, spiegando come il "sole avrebbe illuminato meglio il loro viso".

"Ci siamo ritrovati Jack Black durante il servizio fotografico per la consegna dei diplomi e abbiamo chiesto se potevamo fare una foto con lui!” ha raccontato un ragazzo prima di aggiungere nel suo post condiviso in rete la frase: "Diplomato alla School Of Rock!"

“È pazzesco quanto sia piccolo il mondo per trovarmi Jack Black in uno dei miei servizi fotografici! Jack mi ha aiutato a raggiungere milioni di persone con il mio lavoro e voglio solo salutare tutti i miei nuovi follower!"