Nirvana, Dave Grohl conferma di aver registrato nuova musica in studio con Krist Novoselic e Pat Smear

In una nuova intervista con Howard Stern durante una puntata del suo show radiofonico, Dave Grohl ha parlato ancora una volta del suo rapporto con Krist Novoselic, bassista dei Nirvana, e ha rivelato che ogni tanto si ritrovano in studio a suonare. «Krist è diventato pilota di aereo, vive a nord sulla costa del Pacifico occidentale e ogni volta che vola giù a Los Angeles ci vediamo». Con loro c’è spesso Pat Smear, che è entrato a far parte dei Nirvana nel 1993 e ora suona con Dave Grohl nei Foo Fighters.

«Ci piace stare insieme e se ci sono strumenti in giro o uno studio disponibile nei dintorni facciamo una jam session» ha detto Dave. La cosa interessante è che i tre membri rimasti dei Nirvana, ha rivelato Dave Grohl, non fanno solo pezzi dei Nirvana: «Mentre suoniamo insieme a volte saltano fuori delle canzoni e se siamo in studio le registriamo. Non ne abbiamo mai fatto niente perché non vogliamo che sia una reunion ufficiale o cose del genere. Siamo amici che suonano insieme».

Nelle nuove canzoni manca solo la voce: «Io suono la batteria, e nessuno canta. Sono pezzi strumentali» ha detto Dave, ma il suono è quello inconfondibile dei Nirvana: «Se metti me, Kris e Pat nella stessa stanza, il risultato sono i Nirvana. È la musica che viene fuori quando suoniamo insieme, e mi piace molto». Dave Grohl, Pat Smear e Krist Novoselic sono saliti sul palco insieme alla cerimonia di introduzione dei Nirvana nella Rock and Roll Hall of Fame e durante una straordinaria collaborazione con Paul McCartney al concerto benefico “12-12-12 Hurricane Sandy”, da cui è nato il singolo Cut Me Some Slack.

Per ora, Dave ha detto che le loro session rimangono un divertimento tra amici. Intanto, mentre Dave Grohl si prepara a tornare nella Rock and Roll Hall of Fame con i Foo Fighters, ha annunciato che la band suonerà al Madison Square Garden di New York il 20 giugno 2021 per festeggiare la riapertura dell’arena più famosa del mondo dopo 500 giorni di chiusura causata dalla pandemia.