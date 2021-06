Bono è in vacanza in Italia con The Edge. La cena alla Palmaria (con orata da tre chili) e poi all'Isola d'Elba. Le foto

Bono e The Edge continuano ad avere l'Italia nel cuore, e anche quest'anno hanno scelto il nostro paese per le loro vacanze. I due, a bordo dello yatch di di 42 metri del chitarrista irlandese, sono stati avvistati all'Isola d'Elba. La nave infatti sarebbe al momento ormeggiata nel porto di Marciana Marina.

Negli scorsi giorni il frontman degli U2 era stato visto a Porto Venere, e in seguito alla Palmaria, isola dell'arcipelago nel Mar Ligure. Proprio sull'isola Bono è stato avvistato e fotografato all'interno del ristorante La Locanda Lorena, in cui sarebbe entrato senza prenotazione chiedendo semplicemente un tavolo. Accompagnato da amici e parenti il rocker irlandese avrebbe ordinato un abbondante antipasto, un'orata da tre chili e un piatto di spaghetti dopo averli visti tra le portate servite da un cameriere in un tavolo vicino al suo.

Bono non è stato riconosciuto dai clienti del locale e ha cenato con molta tranquillità. Al termine della serata ha scritto "Grazie!" sul tovagliolo consegnato poi tra le mani del titolare della locanda.

In passato nel locale sono state ospitate anche celebrità del cinema e dello sport come Steven Spielberg e Magic Johnson.

