Sting lancia un nuovo progetto per aiutare ristoranti e bar italiani colpiti dalla crisi, la "Every Breath Foundation"

Il grande Sting ha annunciato la nascita di "Every Breath Foundation", il progetto ideato insieme alla moglie Trudie Styler per offrire aiuti e sostegno a bar, ristoranti e attività italiane colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure della pandemia.

Il bassista dei The Police lo ha rivelato attraverso un bellissimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram a seguito di una gara ciclistica che comprendeva il percorso tra la Repubblica di San Marino e la sua tenuta in Toscana chiamata Il Palagio. La gara si è svolta a seguito della nomina di ambasciatori conferita dalla piccola repubblica sammarinese a Sting e sua moglie Trudie.

"Ci sono 160 chilometri che separano San Marino dalla la nostra casa in Toscana Il Palagio. Oggi, 20 ciclisti d'élite hanno pedalato percorrendo quella distanza. Ci sono volute 6 ore. Questa corsa è stata ideata per celebrare la nostra nuova unione con la Repubblica di San Marino e lanciare una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra nuova organizzazione no profit italiana, la Every Breath Foundation.

EBF aiuterà il settore dell'ospitalità - i bar, i caffè e i ristoranti - che hanno faticato a tenere le porte aperte a causa della pandemia. Congratulazioni ai nostri atleti che ora si stanno rinfrescando al Palagio con un bel bicchiere di vino. Vi faremo sapere di più sulla fondazione nei prossimi giorni."

Non è la prima volta che il rocker inglese, attraverso la sua tenuta in Toscana, cerca di aiutare le attività colpite dalla crisi. Durante lo scorso aprile decise di aprire le porte del Palagio, la tenuta del 1500 in cui produce prodotti biologici e vino grazie all’aiuto dell’enologo Riccardo Cotarella mettendo all’asta un soggiorno di tre giorni con degustazione. In un solo giorno raccolse 140 mila dollari.

Sting è diventato cittadino toscano nel 2019 e nel 2020 durante il lockdown ha anche scritto una lettera alla sindaca di Figline confidandole quanto gli mancava quella terra: «Tengo al sicuro la mia famiglia, ma mi manca il mio paese preferito, mi mancate tutti».