David Gilmour: "pubblicherò un nuovo album tra un anno o due. Ma non utilizzerò una chitarra elettrica da Rock God".

In una recente intervista rilasciata al magazine americano Rolling Stone David Gilmour e sua moglie Polly Samson si sono raccontati a ruota libera affrontando moltissimi argomenti. Dopo la pubblicazione del nuovo romanzo della scrittrice "A Theatre for Dreamers", ambientato sull'isola greca di Hydra per cui il chitarrista dei Pink Floyd ha curato le musiche dell'audiolibro, Gilmour sembra davvero intenzionato a rimettersi al lavoro per un nuovo album di inediti.

La pandemia ha sicuramente rallentato ogni progetto del grande rocker inglese, che ha affrontato questo lungo anno e mezzo in casa con la sua famiglia, organizzando ogni settimana piccoli concerti acustici in streaming assieme ai suoi figli lanciando le Von Trapped Series, basate sui racconti del libro della moglie e ispirate musicalmente dall'eredità artistica di Leonard Cohen e Syd Barrett, ricordato spesso nelle improvvisazioni acustiche di Gilmour.

Nell'intervista il chitarrista, rincuorato dal fatto di aver completato il ciclo vaccinale, si è detto finalmente pronto ad incontrare nuovi musicisti per rimettersi al lavoro: "Spero di avere l'album pronto il prossimo anno, al massimo tra due. Non sono così veloce. Uno dei problemi, ovviamente, è stato il lockdown. Ora siamo entrambi vaccinati, quindi le cose sembrano un po' più rosee. Ma convincere altre persone ad ascoltare, a darmi una mano e suonare è stato impossibile nell'ultimo anno. Non vedo l'ora di suonare alcune canzoni con un gruppo di veri musicisti prima o poi".

Durante l'intervista a Gilmour è stato chiesto che tipo di approccio abbia intenzione di affrontare all'interno del nuovo album, vista la pubblicazione dell'ultimo singolo Yes, I Have Ghosts, principalmente acustico e accompagnato dall'arpa della figlia Romany: "Penso che ci sarà molta arpa. La parte difficile sarà legare dei suoni così diversi in un insieme omogeneo", ha dichiarato il chitarrista dei Pink Floyd, incalzato poi dalla moglie Polly, "Sarebbe un peccato non suonare più la chitarra elettrica".

Riguardo al suo strumento cardine Gilmour ha raccontato che il nuovo lavoro di studio avrà un approccio diverso nei confronti dell'utilizzo della chitarra elettrica: "Suonerò di nuovo la chitarra elettrica. Ma la chitarra elettrica che sto suonando attualmente non è proprio così "rock god" come ci si potrebbe aspettare". "Vedi, non avresti dovuto venderle, vero?", ha aggiunto la moglie Polly sorridendo, "Mi sono rimaste un sacco di belle chitarre!" ha poi specificato Gilmour.

Riguardo al ritorno in tour il rocker inglese sembra non avere ancora le idee molto chiare: "Non ci ho ancora pensato un attimo, anche se ci siamo divertiti molto nell'ultimo tour che abbiamo fatto. Ho suonato in Sud America per la prima volta. È stato molto gratificante e adorabile. In questo preciso momento, suonare davanti a 10.000 persone, stipate insieme in un'arena sarebbe un incubo. Quindi non vorrei farlo. Dobbiamo lasciar passare un po' di tempo".