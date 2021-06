Bruce Springsteen ritorna in concerto con "Springsteen On Broadway"! Annunciate le date per l'estate 2021

Con un messaggio pubblicato sui suoi canali social Bruce Springsteen ha annunciato a sorpresa il suo ritorno in concerto a Broadway. Il Boss salirà sul palco del St. James Theatre di New York dal 26 giugno al 4 settembre per circa cinque sere a settimana. Dopo l'incredibile serie di spettacoli, dall'ottobre 2017 al dicembre 2018 in cui ha suonato per 236 sere al Walter Kerr Theatre, Springsteen ha deciso di tornare a Broadway in una nuova location in porterà la sua immensa musica e i suoi potenti racconti accompagnati solamente dalla sua chitarra e dal pianoforte: "Ho amato fare Springsteen On Broadway e sono entusiasta che mi sia stato chiesto di riprendere lo spettacolo come parte della riapertura di Broadway!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruce Springsteen (@springsteen)

Come raccontato dallo stesso Boss l'idea della realizzazione di uno spettacolo per Broadway fu ispirata dall'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che lo aveva invitato per un'intima esibizione acustica alla Casa Bianca nel 2017: “Andai sul palco e dissi 'Amico, devi farlo per altre persone'", ha dichiarato lo stesso Obama in un episodio del suo podcast realizzato con Springsteen, Renegades: Born in the USA, "Non posso essere così avido, siamo gli unici a poterlo ascoltare?".

Springsteen pensò di aver scoperto qualcosa di nuovo durante quella sera: "Devo darvi il merito, perché voi due (il presidente Obama e l'ex first lady Michelle) eravate seduti proprio di fronte a me, ed ero entusiasta di essere lì, onorato di suonare per voi. Poi ti sei alzato, sei venuto sul placo e mi hai sussurrato all'orecchio 'Ehi, guarda, so che l'hai fatto solo per noi, ma questo spettacolo dovrebbe essere portato da qualche parte o diventare qualcosa, lo sai'".