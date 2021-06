Un disco di Bob Dylan preso in prestito in biblioteca è stato restituito dopo 48 anni: “Sono in ritardo, mi dispiace”

Una copia in vinile dell’album di Bob Dylan Self Portrait è stata restituita alla biblioteca della University Heights, nell’Ohio, dopo 48 anni dalla scadenza del prestito.

Howard Simon, infatti, lo aveva noleggiato nella primavera del 1973, quando aveva 14 anni. Oggi, ultrasessantenne, ha deciso di spedire indietro il disco, accompagnato da una lettera di scuse e di spiegazioni.

“Essendo diventato un pensionato di recente – ha scritto Simon – ho colto l'occasione per rivolgere la mia attenzione ad alcuni dei tanti pezzettini di vita che, per la carriera e per la famiglia sono stati trascurati in questi anni. In questo contesto, sto restituendo con questa lettera un articolo, in ritardo (secondo il mio conteggio, circa 17.480 giorni di ritardo al momento della stesura di questo documento), che ho preso in prestito dalla biblioteca nella primavera del 1973 quando avevo 14 anni e frequentavo la terza media a Wiley. Quindi è piuttosto tardi, e mi dispiace molto!".

Ad aprire il pacco, la direttrice della biblioteca Sara Philips che ha raccontato: “Ho ricevuto questo pacco dal servizio postale di San Francisco, a forma di vinile ed ecco! Conteneva un disco della nostra collezione che sarebbe dovuto essere restituito nel 1973. La cosa buffa è che non multiamo più i ritardi… finché ciò che è dovuto torna indietro, non vedo perché penalizzare le persone. Siamo grati che il signor Simon abbia restituito il disco, direi che siamo pari!”.

Il ritardatario, insieme alla lettera, ha inviato una somma di 175 dollari, come tassa sul ritardo.