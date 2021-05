School Of Rock, è morto in un incidente il batterista Kevin Clark, aveva 32 anni. L'omaggio di Jack Black

È morto in un tragico incidente in bicicletta Kevin Clark, il batterista del film School Of Rock.

La tragica notizia ha sconvolto il mondo della musica e del cinema, portandosi via in maniera scioccante un ragazzo di appena 32 anni. Kevin Clark, secondo le ricostruzioni, si trovava sulla sua bicicletta a Chicago ed è stato investito da un'automobile guidata da una ragazza di 20 anni.

Devastanti e piene di commozioni sono state le reazioni dei ragazzi che con Kevin hanno partecipato al film, a cominciare dal grande Jack Black che ha immediatamente affidato al suo profilo instagram un toccante ricordo del giovane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Black (@jackblack)

Kevin Clark aveva interpretato il batterista Freddy "Spazzy McGee" Jones nel film del 2003 diretto dal regista Richard Linklater. Quello fu il suo unico ruolo cinematografico in quanto decise di continuare la carriera da musicista sedendo dietro le pelli di diverse rock band americane, tra cui Dreadwolf e Robbie Gould.

Il ricordo di Kevin Clark da parte degli "alunni" di School Of Rock sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miranda Cosgrove (@mirandacosgrove)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rivkah Reyes (@rivkah.reyes)