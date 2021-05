Taylor Hawkins: "Chris Cornell è il mio Dio del Rock, poteva essere profondo come Lou Reed e potente come Axl Rose"

La tragica scomparsa di Chirs Cornell nel 2017 ha lasciato senza parole l'intero mondo dei fan del rock'n'roll e tutti i grandi e illustri colleghi che hanno avuto a che fare direttamente o indirettamente con il leggendario frontman di Soundgarden e Offspring. Durante un'intervista rilasciata alla BBC il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins ha ricordato il cantante di Seattle esprimendo la sua infinita ammirazione per le sue incredibili qualità:

"Chris Cornell è il mio Dio del Rock, e purtroppo non è più qui con noi. Sono davvero dispiaciuto che non potremo assistere mai più ad un concerto dei Soundgarden. Erano una band fantastica e straordinaria, Matt Cameron è uno dei più grandi batteristi che abbia camminato sul pianeta Terra, e Chris Cornell era così potente, bello e pieno di musica. La sua voce era incredibile, la sua estensione era incredibile, i suoi testi erano stimolanti, oscuri e misteriosi. Ogni tanto gli mandavo una traccia, lui la ascoltava e mi dava realmente la sua opinione. Erano la prima band ad avere le qualità di band come i Rush, gli Yes o qualcosa del genere, roba prog, ma non erano una band prog-rock, erano una band punk-rock!"

Riguardo alla sua voce il batterista dei Foo Fighters ha voluto descrivere con queste parole l'estensione vocale del rocker di Seattle: "Chris poteva cantare a voce bassa come Lou Reed o Bowie e poi all'improvviso poteva trovarsi nella stratosfera insieme a Dio o come il fot**to Axl Rose. Aveva questo range vocale, così come la band. Quindi Chris Cornell è colui che scelgo come il mio dio del rock in questo momento. E mi manca moltissimo".