MUSE, annunciata la nuova edizione per i 20 anni di Origin Of Symmetry. Tutti i dettagli

I Muse celebreranno ventesimo anniversario dall'uscita dell'album Origin of Symmetry, con una nuova edizione del disco: Origin of Symmetry: XX Anniversary RemiXX.

L'album, con materiale profondamente rivisitato e remixato, non conterrà una versione remaster tradizionale ma un lavoro davvero "nuovo": la band ha infatti collaborato a stretto contatto con il produttore Rich Costey, rivisitando il materiale originario e conferendo all'album un suono "più aperto, dinamico e meno compresso". Quello che potremo ascoltare dal prossimo 18 giugno sarà un album con una strumentazione più ricca e con un suono inedito.

Un esempio di ciò sono le tracce audio registrate dalla band ad Abbey Road per canzone Citizen Erased che vennero tagliate nel mix finale del 2001. Un altro esempio saranno le sessioni di archi in Megalomania e Space Dementia e un clavicembalo in Micro Cuts.

Il frontman Matt Bellamy, riguardo alla nuova edizione dell'album, ha detto: "Nel rimettere mano a questo disco abbiamo scoperto che i mix originali sui singoli, come Plug In Baby e Bliss, erano già abbastanza buoni, quindi sono stati i più difficili da migliorare. È nelle tracce più profonde dell'album come "Micro Cuts" che abbiamo fatto le cose migliori".

Nella tracklist sarà aggiunta anche Futurism, traccia inizialmente pubblicata dalla band sull'edizione giapponese dell'album. Per Origin of Symmetry: XX Anniversary RemiXX è stata rivisitata anche la copertina, creata dall'artista Sujin Kim, in cui viene reinterpretata in chiave tridimensionale l'immagine originaria disegnata da William Eager.

Origin of Symmetry: XX Anniversary RemiXX sarà pubblicato il prossimo 18 giugno e disponibile in vinile dal 9 luglio.

TRACKLIST:

Side M

1. New Born

2. Bliss

Side U

3. Space Dementia

4. Hyper Music

5. Plug In Baby

Side S

6. Citizen Erased

7. Micro Cuts

8. Screenager

9. Darkshines

Side E

10. Feeling Good

11. Futurism

12. Megalomania