I Green Day hanno pubblicato un estratto del nuovo materiale in lavorazione in studio. Ascoltalo qui e guarda il video

I Green Day hanno pubblicato alcuni secondi di un nuovo brano in lavorazione. Billie Joe Armstrong, direttamente dal suo studio e con un look inedito (barba e capelli biondi), ha pubblicato su instagram un breve estratto di quello che sembra essere un nuovo singolo della band.

Il brano sarebbe il primo inedito pubblicato da Here Come The Shock, il singolo che nei mesi scorsi il trio punk rock aveva rilasciato dopo l'uscita dell'album Father Of All... del 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Green Day (@greenday)

Secondo quanto dichiarato da Billie Joe nei mesi durante la pandemia, oltre a pubblicare un album di cover dal titolo No Fun Mondays, è riuscito a trascorrere il molto tempo a disposizione scrivendo nuove canzoni anche per i Green Day. Oltre a questo estratto è quindi molto probabile nei prossimi mesi la band la band pubblichi nuovo materiale o un nuovo album.