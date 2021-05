Alice Cooper, ecco le tre cose fondamentali che promette a tutti i musicisti che entrano nella sua band

Alice Cooper, nel corso di una chiacchierata con Sydney Taylor per il podcast Metal From the Inside, ha rivelato le tre cose che non mancheranno mai a chi suonerà con lui.

Ovviamente, non a tutti i musicisti capiterà la fortuna di far parte della band del Re dello shock rock. Ma se mai dovesse succedervi, sappiate che: verrete pagati, girerete il mondo e avrete delle cicatrici, prima o poi.

“Lo dico sempre alla band – ha raccontato Cooper – posso garantirvi tre cose: verrete pagati. Vedrete il mondo. Vi metteranno dei punti di sutura. Tutti in questo gruppo hanno avuto dei punti”. Il motivo è facile da intuire: i concerti del nostro Rock Ambassador sono delle vere e proprie performance teatrali, dove gli oggetti di scena, come racconta lui stesso, possono essere molto pericolosi: “Ho i coltelli a serramanico, ho le spade, ho tutto lassù. E sono sempre a ruota libera. Non sto a guardare dove sono tutti. E ogni tanto camminano un po’ vicini e qualcuno si fa male. E quelle che uso non sono spade di gomma”.

Lo stesso cantante, nel corso dei suoi 50 anni di esibizioni dal vivo, ha subìto vari incidenti di percorso: si è più volte rotto delle costole, si è pugnalato in una gamba ed è persino arrivato ad impiccarsi sul palco. Con conseguenze che sarebbero potute essere definitive. “Quando suoni in uno show di Alice Cooper – ha concluso la voce di School's Out – è meglio che tu sappia fin dove ci spingeremo. È meglio che tu sia nel posto giusto al momento giusto o verrai ucciso”.