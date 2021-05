Steven Tyler rifiutò di andare in tour coi Led Zeppelin al posto di Plant: "Non potevo lasciare gli Aerosmith, li amo troppo"

Quando Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones dei Led Zeppelin si ritrovano sul palco della O2 Arena di Londra il 10 dicembre 2007 con Jason Bonham alla batteria (figlio di John Bonzo Bonham) per la reunion più attesa nella storia del rock, che arriva dopo due tentativi non riusciti pienamente (il primo è la disastrosa performance al Live Aid di Philadelphia del 1985 con Phil Collins alla batteria che Jimmy Page ha descritto come «Un momento orrendo»), Robert Plant ha detto: «E’ stato il miglior concerto dei Led Zeppelin dal 1975».

Nonostante quella performance epocale, acclamata dal pubblico e dalla critica e pubblicata nel film concerto Celebration Day, Plant rimane scettico sulla reunion dei Led Zeppelin senza Bonham, l’amico che ha esordito con lui nei Band of Joy e che ha voluto nei Led Zeppelin e che secondo lui rappresentava le fondamenta della band: «Non sono i Led Zeppelin senza Bonham» ha detto. John Paul Jones e Jimmy Page invece sono entusiasti: «Abbiamo parlato qualche giorno dopo il concerto di Londra e ci siamo detti: sembrava la prima data di un tour».

Pensano addirittura di cercare un sostituto di Robert Plant, sempre più concentrato sulla sua carriera solista (nel 2010 esce con l’album Band of Joy, un omaggio alla sua prima band) e la scelta cade su un grande fan dei Led Zeppelin, Steven Tyler degli Aerosmith. Ma secondo quanto ha raccontato nel 2011 e poi nel 2016 al celebre conduttore radiofonico Howard Stern, Steven Tyler ha rifiutato: «I Led Zeppelin sono una delle band più grandi del mondo, ma anche gli Aerosmith lo sono. Non potevo lasciarli. Ho un patto di fedeltà con la mia band e la amo troppo». L’incontro con Jimmy Page e John Paul Jones c’è stato: una jam session con l’idea di fare un tour e magari un album, rimasta finora inedita e che secondo Steven Tyler (che insieme a Joe Perry ha introdotto i Led Zeppelin nella Rock and Roll Hall of Fame ) è stata straordinaria.

Steven Tyler ha detto di essere il primo tra i fan dei Led Zeppelin ad essere disperato per la decisione di Robert Plant di non voler rimettere insieme la band, ma ha anche espresso la sua ammirazione per lui: «E’ un artista eccezionale» ha detto, «Ha usato la sua voce per esplorare nuovi territori. È una cosa che adoro».