Joker, è stato pianificato il sequel del film con Joaquin Phoenix. Tutti i dettagli

Joker è stato senza dubbio il film rivelazione della fine del 2019, in grado di portare nelle sale così tanti spettatori da renderlo il cinecomic vietato ai minori con il maggior incasso nella storia della settima arte. Grazie anche ad una prova attoriale incredibile da parte di Joaquin Phoenix il film è diventato immediatamente un metro di riferimento, non solo per il genere ma anche per la produzione cinematografica mondiale. Grazie anche ad un budget ridotto (circa 55 milioni di dollari) il film ha rappresentato uno dei più grandi incassi per la Warner Bros., guadagnando più di un miliardo, aprendo alla possibilità di un sequel o di un universo cinematografico parallelo e basato sull'immaginario mondo creato dal regista Todd Phillips.

Secondo alcune fonti provenienti da Hollywood, e in particolare all'interno di un report diffuso dal The Hollywood Reporter, un nuovo capitolo con protagonista Arthur Fleck sarebbe stato pianificato dalla casa di produzione e dovrebbe svolgersi all'interno dello stesso universo narrativo in cui a breve troveremo il nuovo film di Batman con protagonista Robert Pattinson. Inoltre, secondo il report, sarà sviluppata una serie TV chiamata Gotham PD e dovrebbe raccontare la città in cui nel film del 2019 abbiamo assistito alla nascita e all'ascesa di uno dei cattivi più iconici e famigerati della storia del fumetto.