I Coldplay presenteranno in anteprima il nuovo singolo Higher Power in collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale

I Coldplay presenteranno in anteprima il loro nuovo singolo Higher Power con un collegamento speciale in diretta con la Stazione Spaziale Internazionale. La band di Chris Martin, che negli scorsi giorni aveva lanciato il sito "Alien Radio" con messaggi e immagini che avrebbero anticipato l'uscita del nuovo singolo, ha annunciato che Higher Power sarà trasmesso per la prima volta attraverso un "collegamento extraterrestre" con l'astronauta francese dell'ESA Thomas Pesquet, a bordo dell'ISS.

Il video della trasmissione spaziale sarà pubblicato domani 7 maggio alle 00:01 ora inglese (01:01 ora italiana) tramite il canale YouTube ufficiale dei Coldplay.

Guarda il teaser pubblicato dalla band sui social: