Nirvana: l'ultima session fotografica di Kurt Cobain all'asta in formato NFT! Si parte da circa 62.000 euro

Il fotografo Jesse Frohman ricorda bene il momento in cui ha visto arrivare Kurt Cobain indossando un paio di occhiali da sole vintage da donna bianchi, un cappello da bambino con lunghi paraorecchi e una giacca leopardata per fare quello che sarà l’ultimo shooting fotografico della sua vita. The Last Session avviene a New York nell’agosto del 1993, i Nirvana suonano al Roseland Ballroom e Jesse Frohman li fotografa per il magazine inglese London Observer.



Oltre cento scatti che accompagnano un’intervista fatta dal critico Jon Savage, un ritratto potente e inquietante di Kurt che nascosto da quella specie di bizzarro travestimento riassume tutta la sua ribellione iconoclasta verso la cultura di massa americana e i canoni stessi della rockstar, svelando in modo sincero la profondità, il caos e il tormento che stavano dietro alla sua ispirazione.

Nove mesi dopo, Kurt Cobain si uccide nella sua casa di Seattle. Le foto di Frohman, pubblicate in un libro nel 2014 diventano leggendarie. Adesso, grazie alla nuova tecnologia dei Non Fungible Tokens, diventano un simbolo di un nuovo modo di intendere la comunicazione artistica.

I Non Fungible Tokens sono rappresentazioni digitali di immagini, fotografie, video ma anche screenshot (uno dei primi NFT creati è il primo tweet del fondatore di Twitter Jack Dorsey), autenticate come pezzi unici, non riproducibili e valutati solo tramite criptovalute. Uno strumento per creare una proprietà digitale, nato nel mondo dei videogiochi online e subito adottato da quello dell’arte contemporanea. La prima opera d’arte digitale in formato NFT è Everydays – the First 5000 Days creata dall’artista visivo Beeple, battuta all’asta da Christie’s per l’equivalente della cifra record di 69,2 milioni di dollari nel 2021.

Le 104 foto di Kurt Cobain scattate da Jesse Frohman, raccolte in un unico NFT che comprende anche negativi, prove a contatto e altre immagini totalmente inedite (visibili sul sito nftjessefrohman.com ma solo a bassa risoluzione) verranno messe all’asta dal 3 maggio alle 18 fino al 7 maggio, con una base d’asta che in omaggio all’età di Kurt Cobain al momento della morte è stata fissata in 27,27 Ethereum (ETH, una delle ultime criptovalute) corrispondente a 62.000 euro. «Ho già visto immagini singole o trittici in formato NFT, ma questa è un’idea speciale che non avrà seguito» ha detto Jesse Frohman, «Considerando la natura multiforme di Kurt Cobain, sarà come guardare un film». La tecnologia necessaria per realizzare il NFT è stata realizzata dall’azienda Serotonin: «Il modo ideale per vivere ogni opera d’arte è l’immersione totale, assoluta, nel mondo del creatore e nella storia che c’è dietro» ha detto il fondatore Matthew Iles, «Volevamo dare ai fan una connessione diretta con Kurt, i Nirvana e per estensione anche con Jesse. Nel panorama attuale degli NFT, ci sono tante ottime opzioni, ma nulla di così specifico». Parte del ricavato dell’asta andrà alla JED Foundation, una fondazione che si occupa di salute mentale e prevenzione dei suicidi. «Kurt Cobain era un eroe» ha detto Jesse Frohman, «Era contro il sistema, e lo diceva apertamente. In molte cose era in anticipo sui propri tempi e credo che sarebbe stato molto interessato ai punti di contatto tra musica, arte e tecnologia e al mondo dei Non Fungible Tokens».

KURT COBAIN X JESSE FROHMAN from jesse frohman on Vimeo.