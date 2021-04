Damon Albarn ha finalmente preso la patente a 53 anni (e si è comprato un suv da 75.000 euro). Guarda la foto

Damon Albarn, frontman di Blur e Gorillaz, all'alba dei 53 anni ha finalmente deciso di imparare a guidare per rendere più facile gli spostamenti tra il suo appartamento a ovest di Londra e la sua casa nel Devon.

Il rocker inglese non ha perso tempo e ha deciso di acquistare un bellissimo suv dal valore di circa 75.000€, permettendogli di raggiungere "velocemente" la sua cada sperduta nella campagna inglese. Damon Albarn acquistò la tenuta nel sud del Devon nel 1995 con i suoi primi guadagni derivati dal successo dell'album Parklife: “Era la prima volta che avevo dei soldi ed è stata la prima cosa che mi sono comprato. Tutti mi dicono che sono pazzo, "perché hai comprato questa fattoria sperduta in mezzo al nulla?" Ma ora pensano che sia stato un genio".

Secondo quanto riportato Damon Albarn avrebbe utilizzato il tempo libero durante la pandemia per prendere lezioni per l'esame di guida. Un suo amico in una dichiarazione al Mail on Sunday ha detto: “A Damon è piaciuto tantissimo trascorrere il lockdown nel Devon e ora vorrebbe passare lì molto più tempo. Ma arrivarci con i mezzi pubblici sarebbe stato un incubo, quindi ha deciso di fare il grande passo e finalmente ha imparato a guidare da solo". Secondo l'amico del frontman dei Blur e Gorillaz avrebbe fatto pratica con sua moglie Suzi Winstanley, sua compagna da 24 anni e madre della figlia Missy, 21 anni.