David Gilmour e Kirk Hammett in due brani inediti dei Fleetwood Mac. Saranno pubblicati nel libro tributo a Peter Green

Il prossimo ottobre uscirà un nuovo libro che racconterà la vita e la carriera del grande chitarrista dei Fleetwood Mac Peter Green. Il nuovo volume, annunciato da poche ore, conterrà anche un paio di versioni inedite dei classici della band, rivisitati e con parti inedite aggiunte da due dei più amati chitarristi del rock, David Gilmour dei Pink Floyd e Kirk Hammett dei Metallica.

La prima traccia sarà una versione inedita di Need Your Love So Bad, con la traccia vocale di Peter Green registrata nella soffitta di sua madre negli anni '60. Il chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour ha contribuito con nuove registrazioni, aggiungendo al brano il suo caratteristico e inconfondibile stile.

Kirk Hammett dei Metallica sarà presente all'interno della nuova versione di Man of the World dei Fleetwood Mac. Il chitarrista della band di San Francisco ha registrato le sue parti all'interno degli storici studi di Abbey Road a Londra nel gennaio 2020, suonando la famosa chitarra "Greeny" di Green. La batteria è stata registrata da Mick Fleetwood, proprio come nel brano originale del 1971.

Entrambe le tracce saranno pubblicate come parte del nuovo libro Peter Green - The Albatross Man, in uscita ad ottobre e in preordine dal prossimo 28 aprile.