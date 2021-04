Mötley Crüe, Vince Neil fa visita a sorpresa ad una scuola di musica e si esibisce coi ragazzi. Guarda il video e le foto

Certe sorprese sono sicuramente il modo migliore per alimentare l'amore per la musica nei giovani che vogliono imparare a suonare uno strumento, e quello che è successo il 22 aprile in una scuola di musica del Tennessee resterà sicuramente nella mente e nei ricordi di una decina di ragazzi innamorati del rock.

A conclusione di un anno di formazione e perfezionamento, studiando i brani più leggendari nella storia del rock, gli studenti delle sedi di Franklin e Nashville della School Of Rock hanno ricevuto una inaspettata sorpresa nientemeno che dal cantante dei Mötley Crüe Vince Neil.

Il frontman del gruppo di Los Angeles si è intrattenuto coi ragazzi e ha cantato insieme a loro Kickstart My Heart, invitando poi tutti gli studenti della scuola a partecipare con una propria performance al Big Machine Music City Grand Prix, una sorta di competizione tra band che si svolgerà ad agosto.

"Alla School Of Rock, crediamo che il palco sia il più grande insegnante e amiamo offrire ai nostri studenti l'opportunità di suonare concerti di alto profilo come il Grand Prix", ha dichiarato la proprietaria della scuola Kelly McCreight, "avere Vince Neil che viene a parlare con i ragazzi, che li ascolta mentre suonano e che sale sul palco con loro... è impagabile! Alla School Of Rock il nostro obiettivo è insegnare musica attraverso le esibizioni, ma anche costruire una comunità di giovani musicisti che possa capire e apprezzare artisti e band di ogni generazione e genere... dai Beatles ai Led Zeppelin, dagli Stones alla Motown e al funk, da Van Halen ai Mötley Crüe. Significa così tanto per noi quando artisti come Vince si prendono del tempo da dedicare ai nostri studenti".