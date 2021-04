John Lydon si scaglia contro la serie Pistol di Danny Boyle: "È la cosa più irrispettosa che abbia mai visto! Finirà in tribunale"

Una frase storica di Johnny Rotten è: «La musica che fai deve riflettere chi sei e da dove vieni, e io sono nato in un cassonetto della spazzatura».

La sua idea radicale non è cambiata con gli anni, così come il modo feroce in cui a 65 anni dice sempre quello che pensa. La sua ultima battaglia è contro Pistol la serie in sei parti sulla storia dei Sex Pistols girata da Danny Boyle, il visionario regista di Trainspotting, premio Oscar nel 2008 per The Millionaire. In un’intervista con il Sunday Times, Johnny Rotten l’ha definita «Irrispettosa», anzi : «È la cosa più irrispettosa che abbia mai dovuto sopportare nella mia vita, hanno anche preso un attore per interpretare me. Non può che finire in tribunale».

Nel ruolo di Johnny c’è Anson Boon, giovanissimo talento inglese di 21 anni già scelto da Sam Mendes per il suo film bellico 1917, premiato con tre Oscar nel 2020.

Per realizzare Pistol, che non ha ancora una data ufficiale di uscita, Danny Boyle ha preso ispirazione dalla biografia del chitarrista Steve Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol uscita nel 2018 e ha messo insieme un team di tutto rispetto guidato da Craig Pearce, sceneggiatore di Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann e da Frank Cottrell-Boyce che ha scritto un film musicale di culto, 24 Hour Party People sulla etichetta Factory Records che ha creato la scena di Manchester, fondata fra l’altro da Tony Wilson proprio dopo aver visto i Sex Pistols in concerto alla Free Trade Hall. Per Johnny Rotten però non è abbastanza: «Non mi ha contattato, né per partecipare né per chiedere il mio consenso. Eppure ci conosciamo» ha detto Rotten dicendo di aver incontrato Danny Boyle per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Londra nel 2012. La casa di produzione di Pistol, FX Productions ha dichiarato invece di aver provato a contattare il management di Johnny Rotten per parlare della serie, ma di non essere riusciti a organizzare un incontro con Boyle.

«Se pensano di passarmi sopra, sappiano che non succederà» ha detto Johnny Rotten, «Non senza una gigantesca lotta. Sono Johnny Rotten, e se provi a interferire con i miei affari, il risultato è che te la dovrai vedere con il lato peggiore di me. E’ una disgrazia».