Il grandioso palco dei Rammstein in versione Lego. La band esorta i fan a firmare la petizione per metterlo in produzione

I Rammstein hanno chiesto a tutti i fan, attraverso la propria pagina Facebook, di firmare una petizione per far mettere in produzione alla Lego un bellissimo set dedicato al loro trionfale palco. L'idea è venuta da un utente chiamato Airbricks che attraverso la sezione del sito della popolare azienda che produce i mattoncini colorati, ha ideato un nuovo prodotto chiamato "The Stadium Tour", dedicato al palco della band di Till Lindemann.

L'utente, attraverso la sezione "Ideas" sul sito di Lego, ha così descritto il prodotto:

"È un palco da concerto rock composto da 6 personaggi, 2 chitarristi 1 bassista 1 tastierista 1 batterista e 1 cantante. È costruito complessivamente con 1493 pezzi. Le scene sono modulabili secondo i vostri gusti ed è presente anche un comodo ascensore che permette di poter salutare il pubblico al termine del concerto.

Ho creato questo set per ricordarmi i bei momenti passati ad un concerto quando non avevamo questa malattia in giro, sperando che presto ci possa lasciare tutto questo alle nostre spalle. Spero che possa piacere a molti di voi e che voterete per il mio progetto intitolato Stadium Tour. Grazie in anticipo".

I Rammstein non sono stati certo a guardare e hanno ovviamente approvato il monumentale progetto esortando tutti i fan a firmare la petizione: con 10.000 firme il progetto sarà esaminato ufficialmente dall'azienda e potrebbe entrare in produzione. Da quando la band la pubblicato le fotografie sulla propria pagina Facebook i voti sono letteralmente decollati e l'obiettivo è stato raggiunto in poche ore.

Guarda le immagini: