Oscar, da Sound Of Metal a Trent Reznor: tutti i vincitori dell'edizione 2021

Si è svolta in presenza e con una partecipazione limitata la 93esima edizione della Notte degli Oscar. I premi sono stati consegnati dall'Academy all'interno della Union Station di Los Angeles e in parte alcune performance sono state trasmesse dallo storico Dolby Theatre di Hollywood. L'edizione degli Oscar 2021, a causa dell'emergenza coronavirus, è andata in scena con circa due mesi di ritardo rispetto alle precedenti manifestazioni che negli scorsi anni si sono svolte verso il mese di febbraio.

A trionfare nelle maggiori categorie sono stati il film Nomadland, diretto dalla regista cinese Chloé Zhao, conquistando tre premi tra cui Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Attrice Protagonista (Frances McDormand) e il grande Anthony Hopkins che ha vinto il premio come Miglior Attore Protagonista per il film The Father, diventando l'attore più anziano nella storia del cinema ad aver vinto l'ambito premio (annunciato da Joaquin Phonix, vincitore nel 2020 per Joker).

Anche il mondo del rock è riuscito a conquistare alcuni importanti riconoscimenti. Il film Sound Of Metal, partendo con sei nomination, ha trionfato nelle categorie Best Film Editing (Miglior Montaggio) e Best Sound Editing (Miglior Sonoro) mentre Trent Reznor e Atticus Ross dei Nine Inch Nails con Jon Batiste hanno vinto nella categoria Best Original Score (Miglior Colonna Sonora Originale) per il film d'animazione Soul della Pixar.

Tutti i vincitori dell'edizione 2021 degli Oscar:

Miglior Film

Nomadland

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Miglior Regia

Chloé Zhao - Nomadland

Un altro giro - Thomas Vinterberg

Mank - David Fincher

Minari - Lee Isaac Chung

Una donna promettente - Emerald Fennell

Migliore Attrice Protagonista

Frances McDormand per Nomadland

Viola Davis per Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day per The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby per Pieces of a Woman

Carey Mulligan per Una donna promettente

Migliore Attore Protagonista

Anthony Hopkins per The Father

Riz Ahmed per Sound of Metal

Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Bottom

Gary Oldman per Mank

Steven Yeun per Minari



Migliore Attore non protagonista

Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen per Il processo ai Chicago 7

Leslie Odom Jr. per One Night in Miami

Paul Raci per Sound of Metal

Lakeith Stanfield per Judas and the Black Messiah

Migliore Attrice non protagonista

Yuh-Jung Youn per Minari

Maria Bakalova per Borat - Seguito di film cinema

Glenn Close per Elegia Americana

Olivia Colman per The Father

Amanda Syefried per Mank

Migliore Sceneggiatura originale

Una donna promettente - Emerald Fennell

Judas and The Black Messiah

Minari

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Migliore Sceneggiatura non originale

The Father - Christopher Hampton e Florian Zeller

Borat - Seguito di film cinema

Nomadland

One night in Miami

La Tigre Bianca

Migliore Film Internazionale

Un altro giro (Danimarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Romania)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia Erzegovina)

Migliore Film d'animazione

Soul

Onward

Over The Moon

Shaun vita da pecora: Farmageddon

Wolfwalkers

Migliore Montaggio

Sound of Metal - Mikkel E. G. Nielsen

The Father

Nomadland

Una donna promettente

Il processo ai Chicago 7

Migliore Scenografia

Mank - Donald Graham Burt e Jan Pascale

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Notizie dal mondo

Tenet

Migliore Fotografia

Mank - Erik Messerschmidt

Judas and the Black Messiah

Notizie dal mondo

Nomadland

Il processo ai Chicago 7

Migliori Costumi

Ma Rainey's Black Bottom - Ann Roth

Emma

Mank

Mulan

Pinocchio

Miglior Trucco e acconciature

Ma Rainey's Black Bottom - Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson

Emma

Elegia Americana

Mank

Pinocchio

Migliori Effetti visivi

Tenet - Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

L'unico e insuperabile Ivan

Miglior sonoro

Sound of Metal - Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Bladh

Greyhound

Mank

Notizie dal mondo

Soul

Miglior Colonna sonora originale

Soul - Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Notizie dal mondo

Miglior Canzone Originale

"Fight for Your" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - Il processo ai Chicago 7

"Husavik" - Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga

"Io sì (Seen)" - La vita davanti a sé

"Speak Now" - One Night in Miami

Miglior Documentario

Il mio amico in fondo al mare - My Octopus Teacher

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

Time

Miglior Cortometraggio documentario

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Miglior Cortometraggio

Two Distant Strangers

Feeling Through

The Letter Room

The Present

White Eye

Miglior cortometraggio d'animazione

If Anything Happens I Love You

Burrow

Genius Loci

Opera

Yes-People