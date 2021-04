Wolf Alice, pubblicato il nuovo nuovo singolo "Smile" dall'album "Blue Weekend". Ascoltalo qui e guarda il video

I Wolf Alice hanno pubblicato il nuovo inedito Smile, inspirato dal desiderio della cantante Ellie Rowsell di controbattere a chi cerca di etichettarla. Il brano è il secondo singolo estratto dall'atteso terzo album della band, Blue Weekend, in uscita il prossimo 11 giugno.

Smile travolge come un’ondata di viscerale energia, ed è destinata ad essere una delle canzoni preferite ai concerti. La band ha avuto questa visione durante la registrazione di Blue Weekend avvenuta a Bruxelles durante il lockdown. La frontwoman della band, Ellie Rowsell ha dichiarato: "questa è una delle canzoni che abbiamo scritto pensando a quando l’avremmo suonata ai concerti. Mi mancano le emozioni che si provano cantando sul palco. E’ come urlare dentro al cuscino o qualcosa di simile, puoi permetterti di essere più cattiva. C’è tutta una parte di me che manca."





Il video che accompagna la pubblicazione del singolo Smile è stato diretto dal regista Jordan Hemingway, ed è la seconda volta che lavora insieme alla band, dopo la pubblicazione del precedente singolo The Last Man On Earth. Le immagini dai colori saturi della band abbinate ad avventori di pub e facinorosi punks, forniscono il perfetto sfondo al brano.

Il nuovo album della band Blue Weekend uscirà il prossimo 11 giugno e sarà disponibile su vinile, CD & cassetta e su tutte le piattaforme di streaming. Per registrare il nuovo lavoro di inediti la band si è trasferita in un Airbnb nel Somerset ed è stato lì, lontano dai palchi dei festival, dai tourbus, dagli show e dai fan, che sono riusciti a ritrovarsi, cementando la loro amicizia. In una chiesa sconsacrata si sono messi a lavorare su demo solo abbozzati che piano piano sono cresciuti ed evoluti fino a diventare Blue Weekend. L’album è stato prodotto da Markus Dravs (Arcade Fire, Björk, Brian Eno, Florence + The Machine) che ha aiutato la band ad affinare il proprio suono rendendolo ancora più definito. La capacità narrativa di Rowsell è il nucleo di Blue Weekend, un album che vede i Wolf Alice ritrovare audacia e vulnerabilità in uguale misura.

TRACKLIST:

1. The Beach

2. Delicious Things

3. Lipstick On The Glass

4. Smile

5. Safe From Heartbreak (if you never fall in love)

6. How Can I Make It OK?

7. Play The Greatest Hits

8. Feeling Myself

9. The Last Man On Earth

10. No Hard Feelings

11. The Beach II