Nothing Else Matters: 5+1 cose che (forse) non conosci sul singolo dei Metallica

Il 20 aprile 1992 i Metallica pubblicavano "Nothing Else Matters", uno dei loro più grandi e famosi successi di sempre.

Ma quali sono le curiosità e il dietro le quinte legato alla realizzazione di questo storico inno della band di James Hetfiled, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Jason Newsted? Ripercorriamolo insieme attraverso 5 + 1 cose che (forse) non conoscete.

I TEMI

Secondo James Hetfield, che ha scritto il profondo testo della canzone, il brano vuole parlare della mancanza, della nostalgia, dell'affetto per qualcuno che non si incontra da molto tempo. In una intervista rilasciata al magazine "Mojo" nel 2008 il frontman della band raccontava così il processo di scrittura del testo: "È una canzone che parla della strada, dell'andare in giro, della mancanza di qualcuno che si è lasciato a casa. Ma non mi riferisco ad una persona in particolare, ma di un sentimento legato a così tanta gente che non si ha la possibilità di vedere. È un sentimento comune, parla della connessione che possiamo avere tutti con un potere superiore a noi". Secondo Hetfield la canzone è stata ispirata dai tour dei Metallica, particolarmente frequenti e pieni di date in quegli anni.

Qualche anno dopo la pubblicazione del brano James Hetfield descriveva così l'effetto che il testo fece su alcuni suoi amici: "Ricordo di essere andato alla Hells Angels Clubhouse di New York e mi hanno mostrato un filmato che avevano messo insieme per celebrare la vita di uno dei fratelli caduti, e come sottofondo c'era "Nothing Else Matters". Wow! Questo significa molto più di quanto mi manchi il mio amico, giusto? Questa è fratellanza. L'esercito potrebbe usare questa canzone. È piuttosto potente."

L'ASSOLO

Solitamente all'interno delle canzoni dei Metallica è il chitarrista Kirk Hammett a dedicarsi agli assoli, sia in studio che sul palco. Ma per Nothing Else Matters non è così, l'assolo di chitarra è interpretato da James Hetfield.

LA PUBBLICAZIONE

Nothing Else Matters è stata pubblicata il 20 aprile 1992. Era il terzo singolo estratto dal quinto album in studio della band intitolato semplicemente Metallica (o da molti The Black Album). Nel 2003, la rivista internazionale Rolling Stone ha incluso questo album nella sua lista dei 500 più grandi album di tutti i tempi inserendolo nella posizione numero 252.

HETFIELD TEMEVA CHE IL PUBBLICO POTESSE ODIARLA

All'interno del libro di Doughton del 1992 "Metallica Unbound" il frontman dichiarava la paura incredibile che avesse la prima volta che portò la canzone su un palco: "Stavo solo aspettando che arrivasse Nothing Else Matters. Sai, per vedere se queste persone potessero guardarsi e iniziare a vomitare! La gente diceva: Ti piace?" "Non lo so, ti piace?" Ma il pubblico alla fine era piuttosto entusiasta del brano, il che è stato piuttosto sorprendente."

KIRK HAMMETT NON RIUSCIVA AD IMPARARE L'INTRO

All'interno del documentario "A Year and a Half in the Life of Metallica" Kirk Hammett racconta di quanto l'intro di "Nothing Else Matters" gli mettesse ansia sul palco: "All'inizio continuavamo a inserirla in scaletta e a toglierla finché non siamo stati effettivamente in grado di suonarla come si deve. Ho dovuto imparare di nuovo l'intera parte dell'intro per suonarla da solo sul palco, il che mi metteva una grande paura, non abbiamo mai avuto una canzone che iniziava in quel modo. Ma una volta che l'abbiamo capito, non è stato un problema. Siamo stati abbastanza bravi a metterla insieme e a scriverla”.

IL VIDEOCLIP

Il video musicale di "Nothing Else Matters" è stato presentato in anteprima sull'emittente MTV il 26 febbraio 1992 ed è stato diretto dal regista Adam Dubin e curato da Sean Fullan. Il video è stato realizzato in maniera molto semplice, includendo il materiale video filmato durante la registrazione in studio dell'album "Metallica". Il video è stato caricato sul canale YouTube della band nell'ottobre 2009 e al momento ha più di 750 milioni di visualizzazioni.